Южная Корея ускорит запуск АЭС из-за энергорисков на Ближнем Востоке

Как сообщили в министерстве климата, энергетики и окружающей среды после экстренного заседания, власти планируют запустить два реактора уже марте, а еще четыре – к середине мая. Кроме того, правительство рассматривает возможность более гибкой работы угольных электростанций. Сейчас их выработка в будние дни ограничена для снижения загрязнения воздуха, но эти ограничения могут быть смягчены, если возникнут перебои с поставками сжиженного природного газа (СПГ).