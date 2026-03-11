Южная Корея ускорит запуск АЭС из-за энергорисков на Ближнем Востоке
Южная Корея ускорит запуск атомных реакторов, находящихся на техническом обслуживании, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщили в министерстве климата, энергетики и окружающей среды после экстренного заседания, власти планируют запустить два реактора уже марте, а еще четыре – к середине мая. Кроме того, правительство рассматривает возможность более гибкой работы угольных электростанций. Сейчас их выработка в будние дни ограничена для снижения загрязнения воздуха, но эти ограничения могут быть смягчены, если возникнут перебои с поставками сжиженного природного газа (СПГ).
Южная Корея получает почти всю электроэнергию из атомной энергетики, природного газа и угля и, как и многие страны региона, сильно зависит от импорта ископаемого топлива, пишет Bloomberg.
В 2025 г. около 14% импорта СПГ страны приходилось на Катар. Однако на прошлой неделе крупнейший в мире завод по производству СПГ в этой стране приостановил работу после атаки иранского беспилотника.
В правительстве Южной Кореи отметили, что рост мировых цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке пока не оказал прямого влияния на тарифы на электроэнергию, поскольку между ростом стоимости топлива и отражением этих цен на энергорынке существует временной лаг.
5 марта правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт бензина и дизельного топлива на фоне эскалации конфликта в Персидском заливе.
10 марта CNBC News сообщало, что операция Вашингтона против Тегерана привела к самому масштабному сбою в поставках нефти в истории. В результате цены на нефть выросли и превысили $100 за баррель.
Иран заблокировал Ормузский пролив после ударов США и Израиля. Остановка движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привела к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
10 марта также стало известно о минировании Ираном Ормузского пролива.