Coca-Cola на 10 лет продлила действия прав двух товарных знаков в РФ
Американская корпорация The Coca-Cola Company увеличила срок действия прав на товарные знаки Coke и Coca-Cola на 10 лет. Это следует из базы данных Роспатента, сообщает ТАСС.
Новая дата истечения срока действия товарных знаков – март 2036 г. Регистрация знаков была произведена в двух классах (№20 и №27) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающих мебель, изделия из слоновой кости, панциря черепах, ивы, рогов, а также ковры, маты и линолеум.
В марте 2022 г. Coca-Cola временно прекратила свою деятельность в России, но напитки под брендами компании продолжают продаваться в российских магазинах, поставки ведутся из других стран.
15 января The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки до 11 декабря 2035 г. Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные напитки. Впервые заявка на него поступила в декабре 1975 г. и в июле 1976 г. была зарегистрирована. Компания неоднократно продлевала права на указанный товарный знак.
В ноябре 2025 г. The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Они регистрировались на 10 лет. 25 октября 2024 г. американская компания продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, который был зарегистрирован в России в 1946 г. Новый срок действия права установлен до 14 августа 2035 г.