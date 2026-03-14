Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Coca-Cola на 10 лет продлила действия прав двух товарных знаков в РФ

Американская корпорация The Coca-Cola Company увеличила срок действия прав на товарные знаки Coke и Coca-Cola на 10 лет. Это следует из базы данных Роспатента, сообщает ТАСС.

Новая дата истечения срока действия товарных знаков – март 2036 г. Регистрация знаков была произведена в двух классах (№20 и №27) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающих мебель, изделия из слоновой кости, панциря черепах, ивы, рогов, а также ковры, маты и линолеум.

В марте 2022 г. Coca-Cola временно прекратила свою деятельность в России, но напитки под брендами компании продолжают продаваться в российских магазинах, поставки ведутся из других стран.

15 января The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки до 11 декабря 2035 г. Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные напитки. Впервые заявка на него поступила в декабре 1975 г. и в июле 1976 г. была зарегистрирована. Компания неоднократно продлевала права на указанный товарный знак.

В ноябре 2025 г. The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Они регистрировались на 10 лет. 25 октября 2024 г. американская компания продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, который был зарегистрирован в России в 1946 г. Новый срок действия права установлен до 14 августа 2035 г.

