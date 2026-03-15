Reuters: китайские компании вернулись к закупкам российской нефти

6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия видит повышение спроса на энергоресурсы страны после начала военной операции США и Израиля в Иране. «Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа. Причем как трубного газа, так и сжиженного», – сказал представитель Кремля.