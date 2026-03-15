Reuters: китайские компании вернулись к закупкам российской нефти
Китайские компании после четырехмесячного перерыва возобновили запросы на покупку российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в российской нефтяной отрасли.
По данным агентства, торговые подразделения государственных нефтяных гигантов Sinopec и PetroChina на этой неделе начали обращаться к поставщикам с предложениями о возможных сделках – впервые с ноября 2025 г.
Источники отмечают, что интерес к российской нефти связан с рисками перебоев поставок из-за войны на Ближнем Востоке, а также с тем, что российское сырье остается более дешевым по сравнению с альтернативами.
Собеседники Reuters добавили, что сделки могут быть заключены в ближайшее время, поскольку компании оценивают возможность оплаты и доставки в рамках временного санкционного послабления США. Кроме того, китайские компании рассматривают вариант закупок через независимых переработчиков и трейдеров, у которых уже есть запасы российской нефти.
12 марта The Guardian писала, что азиатские страны, от Пакистана до Южной Кореи, начали предпринимать меры против назревающего энергетического кризиса из-за блокировки Ормузского пролива.
6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия видит повышение спроса на энергоресурсы страны после начала военной операции США и Израиля в Иране. «Мы фиксируем повышение спроса, существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа. Причем как трубного газа, так и сжиженного», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Москва может гарантировать постоянство всех поставок, которые выполняются в рамках заключенных контрактов.