«Яндекс» опроверг планы по сокращению сотрудников

16 марта «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что «Яндекс» может закрыть отдельные бизнес-направления и начать оптимизацию штата. Собеседники сообщили изданию, что сокращения коснутся отдела «Поисковые сервисы и ИИ». По их данных, процедура может затронуть несколько сотен человек.