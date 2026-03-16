«Яндекс» опроверг планы по сокращению сотрудников
«Яндекс» не планирует проводить сокращения сотрудников и не будет закрывать отдельные направления, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
«Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.
В «Яндексе» также отметили, что компания продолжает нанимать сотрудников различных направлений. По данным на конец 2025 г., рост численности основного персонала составил 9%, количество сотрудников превысило 31 500 человек. Кроме того, сейчас открыты около 1300 вакансий.
16 марта «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что «Яндекс» может закрыть отдельные бизнес-направления и начать оптимизацию штата. Собеседники сообщили изданию, что сокращения коснутся отдела «Поисковые сервисы и ИИ». По их данных, процедура может затронуть несколько сотен человек.