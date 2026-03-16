Bloomberg: Тайвань столкнется с кризисом полупроводников из-за войны в Иране
Полупроводниковая отрасль Тайваня может столкнуться с кризисом на фоне войны между США и Ираном, пишет Bloomberg. По данным агентства, затягивание конфликта угрожает поставкам ключевых материалов для производства чипов и может повысить стоимость электроэнергии на острове.
Как отмечает издание, тайваньская индустрия микросхем, обеспечивающая около 20% экономики острова, зависит от импорта химикатов, оборудования и сырья. В частности, речь идет о гелии, треть которого перерабатывается в Катаре, а также сере, получаемой при переработке нефти и газа. Перебои в поставках этих ресурсов или проблемы с энергоснабжением могут затронуть крупнейшего производителя чипов TSMC.
Кроме того, Тайвань зависим от поставок сжиженного природного газа (СПГ). Около 37% поставок СПГ поступает с Ближнего Востока, а запасы на острове остались примерно на 11 дней. В случае длительных перебоев с поставками газа могут вырасти расходы на электроэнергию для заводов по производству микросхем.
TSMC является производителем чипов для Nvidia и Apple и выпускает около 90% самых передовых логических микросхем в мире. По оценкам аналитиков, любые сбои в производстве могут осложнить планы крупнейших IT-компаний по инвестициям в развитие искусственного интеллекта (ИИ).
При этом в самой компании заявили, что пока не ожидают значительного влияния конфликта на свою деятельность.
Иран в начале конфликта с США и Израилем закрыл Ормузский пролив, через который осуществляется 15% мирового экспорта нефти и 20% – сжиженного природного газа (СПГ). Грузовой трафик упал на 90%.