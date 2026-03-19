Минэнерго: вопрос закрытия экспорта бензина сейчас остро не стоит
Вопрос введения запрета на экспорт бензина из России сейчас остро не стоит, заявил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.
«У правительства все есть, чтобы оно могло оперативно принять решение о превентивном запрете экспорта бензина», – добавил он, исключая такой исход событий (цитата по ТАСС).
31 января правительство объявило о снятии запрета на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. В то же время для непроизводителей запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива продлен до 31 июля 2026 г.
На прошлой неделе цены на бензин на АЗС Москвы увеличились на 21 коп. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), средневзвешенная стоимость АИ-92 на 16 марта составила 63,37 руб. за литр, а АИ-95 – 69,88 руб. С начала марта стоимость бензина на московских заправках росла на 1–2 коп. каждую неделю, в то время как в феврале рост составлял 11–15 коп. За весь февраль бензин подорожал примерно на 40 коп. за литр.