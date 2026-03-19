Минэнерго: вопрос закрытия экспорта бензина сейчас остро не стоит

На прошлой неделе цены на бензин на АЗС Москвы увеличились на 21 коп. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), средневзвешенная стоимость АИ-92 на 16 марта составила 63,37 руб. за литр, а АИ-95 – 69,88 руб. С начала марта стоимость бензина на московских заправках росла на 1–2 коп. каждую неделю, в то время как в феврале рост составлял 11–15 коп. За весь февраль бензин подорожал примерно на 40 коп. за литр.