Нефтяная компании Абу-Даби прекратила участие в концессии «Лукойла» в ОАЭ
Abu Dhabi National (ADNOC) уведомила «Лукойл» о прекращении участия ее компаний в концессии Ghasha в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в результате введенных ограничительных мер против группы.
Уточняется, что «Лукойл» получил соответствующее уведомление 20 ноября 2025 г.
22 октября прошлого года управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого группа выразила готовность продать свои зарубежные активы.
29 января 2026 г. «Лукойл» заключил соглашение с американской Carlyle о продаже дочерней Lukoil International GmbH (Швейцария), которая владеет его зарубежными активами.
20 марта компания объявила, что полностью списала инвестицию в Lukoil International GmbH, и признала убыток от выбытия и обесценения в 1,667 трлн руб.