В РСТ рассказали, как ослабление рубля отразилось на зарубежных турах
Туроператоры не увидели заметного влияния ослабления рубля на спрос и продажи зарубежных туров. Путешественники не отказываются от поездок, а сокращают их продолжительность, корректируют уровень размещения и чаще сразу оплачивают туры по акциям раннего бронирования. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян отметил, что рынок давно ждал подорожания валюты и в целом был к этому готов. По его словам, в первую очередь укрепление доллара повлияет на бюджетный и средний ценовые сегменты и направления со стоимостью туров до 200 000 руб. Это не означает, что бронирований станет меньше. Мурадян допустил, что туристы скорее скорректируют планы на отпуск.
Управляющий директор Let’s Fly Любовь Воронина указала, что путешественники, как правило, привыкли к колебанию курса и стремятся зафиксировать стоимость тура на момент бронирования, чтобы избежать роста цены к окончательной оплате. Она выразила мнение, что на спрос больше влияет геополитическая обстановка, чем изменения курса рубля.
В «Интуристе» уточнили, что бронирования продолжают поступать в прежнем темпе. По данным компании, ослабление курса рубля обычно ведет к тому, что туристы начинают оплачивать туры заранее, понимая, что они продолжат дорожать.
За неделю с 12 по 19 марта ослабление рубля к доллару и евро составило примерно 10%. Официальный курс евро с 21 марта составляет 97,28 руб., доллара – 83,99 руб.
20 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущее ослабление рубля находится в рамках ожиданий российского бизнеса. По ее мнению, нет смысла рассматривать дополнительный проинфляционный эффект.