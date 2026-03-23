Главная / Бизнес /

Путин призвал нефтекомпании погасить долги конъюнктурными доходами

Ведомости

Нефтегазовым компаниям РФ необходимо направить дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов на погашение долгов перед банками. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает Кремль. 

«Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками», – сказал он.

Глава государства также поручил принять «взвешенные решения» на уровне федерального бюджета на фоне роста доходов от энергоресурсов.

13 марта США разрешили операции с российской нефтью, погруженной на танкеры до 12 марта, на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив и роста цен. Глава минфина США Скотт Бессент подчеркивал, что речь идет только о ранее отгруженных объемах. По его словам, это не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.

Новости СМИ2
