Маркетплейсы могут обязать открывать ПВЗ в почтовых отделениях

В документ также вошли инициативы, которые позволяют сделать получение платежных документов за коммунальные услуги автоматическим через личные кабинеты на «Госуслугах». Пользователи, у которых нет аккаунтов на портале, или пенсионеры смогут продолжать получать бумажные квитанции. Кроме того, Минцифры намерено сделать «Почту России» уполномоченной организацией, которая имеет доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Ведомство считает, что эти изменения позволят исключить нежелательную рекламную рассылку в ящиках.