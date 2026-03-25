Маркетплейсы могут обязать открывать ПВЗ в почтовых отделениях

Ведомости

Минцифры направило в правительство законопроект, согласно которому маркетплейсы могут обязать открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) на территории почтовых отделений, сообщило ведомство.

Речь идет о маркетплейсах, которые включены в реестр цифровых платформ. Вместо открытия ПВЗ они также могут доставлять товары напрямую в отделение «Почты России». Законопроект направлен на модернизацию почтовой системы в России.

Что говорил Wildberries:

Открытие пилотных пунктов выдачи заказов на базе «Почты России» – это часть стратегии маркетплейса по расширению логистической инфраструктуры и улучшению сервиса. Wildberries не только выплачивает отделениям «Почты» вознаграждение за выдачу заказов через почтовую инфраструктуру, но и участвует в реновации некоторых отделений.

В документ также вошли инициативы, которые позволяют сделать получение платежных документов за коммунальные услуги автоматическим через личные кабинеты на «Госуслугах». Пользователи, у которых нет аккаунтов на портале, или пенсионеры смогут продолжать получать бумажные квитанции. Кроме того, Минцифры намерено сделать «Почту России» уполномоченной организацией, которая имеет доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах. Ведомство считает, что эти изменения позволят исключить нежелательную рекламную рассылку в ящиках.

В почтовых отделениях появится возможность купить безрецептурные лекарства. Кабмин должен будет определить список разрешенных препаратов и условия их реализации. Почтовый оператор также приобретет право сотрудничать со сторонними компаниями или ИП при доставке коммерческих посылок.

