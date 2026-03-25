Цивилев: РФ пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за Ирана

22 марта Иран заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами исламской республики». Заявление прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водная артерия не будет «полностью открыта» в течение 48 часов.