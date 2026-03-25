Цивилев: РФ пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за Ирана

Ведомости

Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Поставки в страны с общей границей будут первоочередными.

«У нас есть много обращений от стран Азии, в чей адрес шли поставки, цепочки, которые оборвались, и мы сейчас ведем активную работу по проработке контрактов на поставку энергоресурсов», – рассказал он (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что Россия будет работать и над другой логистикой по поставке нефтепродуктов. Гуманитарные поставки на Кубу, в том числе топлива, продолжатся, отметил министр.

22 марта Иран заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением тех, которые связаны с «врагами исламской республики». Заявление прозвучало на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа, который пригрозил нанести удары по иранским электростанциям, если водная артерия не будет «полностью открыта» в течение 48 часов.

