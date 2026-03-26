Минпромторг разрешил пока не устанавливать кнопки SOS в ввозимых авто
Введение обязательной установки кнопки SOS с подключением к системе ЭРА-ГЛОНАСС в транспортных средствах, ввозимых физическими лицами, отложено. Об этом сообщили в Минпромторге России, передает «РИА Новости».
Соответствующее требование должно было вступить в силу с 1 апреля 2026 г. Однако, как отметили в министерстве, инициатива «переносится на более поздний срок».
В Минпромторге уточнили, что соответствующий проект постановления в настоящее время проходит межведомственное согласование.