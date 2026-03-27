РВБ ввела в эксплуатацию второй ЦОД в Дубне
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных (ЦОД) в особой экономической зоне Дубна в Московской области.
Объект расширит вычислительную инфраструктуру Wildberries и других цифровых сервисов компании. Ввод центра в эксплуатацию позволит продолжить обеспечивать стабильную работу площадки во время пиковых нагрузок и создаст основу для развития сервисов, влияющих на эффективность бизнеса продавцов и удобство покупателей.
ЦОД построен по модульному принципу. В состав объекта входят пять помещений с машинными залами, силовыми электрическими блоками, генераторными установками и отдельные модули для склада и административно-бытовой части. Его площадь составляет около 5500 кв. метров, проектная мощность – порядка 8 МВт. В машзалах предусмотрено 504 стойки. Возможная емкость составит до 8600 серверов, общая ИТ-мощность – 5 920 кВт. Для резервирования предусмотрены шесть дизель-генераторных установок. Ожидаемый среднегодовой показатель энергоэффективности центра составит 1,1–1,15 PUE.
Первый собственный ЦОД РВБ в Электростали был введен в эксплуатацию в 2023 г. Строительство второго центра Wildberries стартовало в июне 2024 г.