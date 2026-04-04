Росстандарт принял новый ГОСТ на спирт

Росстандарт впервые с 2015 г. принял новый ГОСТ на этиловый спирт. Он вступит в силу с 15 апреля 2026 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

ГОСТ вводит определение спирта – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, чья температура вспышки должна составлять не менее 13 градусов, а самовоспламенения – как минимум 404 градуса. Требования затрагивают производство этилового спирта из зерна. Сырье, из которого производят жидкость, должно быть российским.

В Росстандарте пояснили, что ГОСТ разработан для производства этилового спирта с улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями. Они будут достигнуты за счет требований к качеству зерна, его ассортименту и режимам переработки.

Вводится разделение спирта на «классический» и «ультра». Первый вид нужно производить из пшеницы, ржи или из смеси пшеницы и ржи, доля этилового спирта в нем должна составлять не менее 96%. Спирт «ультра» производится из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты и полбы. Минимальная доля этилового спирта в нем должна достигать от 96,3%. В этом виде минимизировано содержание метилового спирта.

26 февраля кандидат технических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова сообщила, что новый ГОСТ на пиво вступит в силу с 1 января 2027 г. Он расширит возможности использования различных видов солода и введет четкие критерии, позволяющие продукту называться пивом.

