Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«М.Видео» может закрыть 20-30% магазинов в 2026 году

«М.Видео» может закрыть 20-30% магазинов в России в 2026 г. Об этом заявила «РИА Недвижимость» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Она указала, что сегмент бытовой техники сталкивается с давлением в первую очередь из-за онлайн-платформ с их ценовой диспозицией. Интернет-площадки систематически предлагают более низкую стоимость, и офлайн-точки становятся менее конкурентными и экономически неэффективными. Хакбердиева рассказала о планах «М.Видео» сократить физическую розницу. Всего в РФ работает более 880 точек сети.

Директор департамента брокериджа RRG Светлана Ярова добавила, что закрытия также связаны с переходом «М.Видео» в другой формат. В точках сети появляется одежда, и «М.Видео» становится не только магазином техники, а маркетплейсом по продаже самой разной продукции. По ее словам, здесь совпал сразу ряд факторов.

20 января «М.Видео» сообщило, что оборот маркетплейса компании за 2025 г. составил 14,1 млрд руб. В IV квартале оборот площадки достиг 6,6 млрд руб. Генеральный директор «М.Видео» Владислав Бакальчук. назвал среди самых быстрорастущих категорий за год портативную акустику, стиральные машины и холодильники. Существенную положительную динамику показали музыкальное оборудование и инструменты, товары для автомобилей и плиты.

По оценкам Союза торговых центров, в текущем году также могут быть закрыты до 15% фэшн-магазинов в России. 30 марта Forbes писал, что в России начало сокращаться количество офлайн-магазинов. Закрытия связаны с маркетплейсами, ростом себестоимости торговли, налоговыми изменениями, снижением потребления и высокой продуктовой инфляцией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь