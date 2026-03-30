В России впервые за 25 лет снизилось число магазинов

По оценке Infoline, в 2025 г. в продуктовом ритейле была худшая за всю современную историю динамика развития новых магазинов у дома. Число открытий новых точек упало в шесть раз. Это произошло впервые с 2017 г. С января по сентябрь прошлого года крупнейшие продуктовые сети открыли около 5300 магазинов. Это на 30% меньше, чем годом ранее. В 2024 г. сеть «Красное и белое» открыла 4500 алкомаркетов, а в 2025 г. – несколько сотен, при этом были и закрытия. Примерно на 10% сократили сеть «Вкусвилл» и «Светофор». В прошлом году в России также закрылось 12% магазинов одежды.