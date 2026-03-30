В России впервые за 25 лет снизилось число магазинов
Количество офлайн-магазинов в России начало снижаться впервые за 25 лет. Закрытия происходят из-за наступления маркетплейсов, роста себестоимости торговли, налоговых изменений, снижения потребления и высокой продуктовой инфляции. Об этом пишет Forbes.
Основатель Infoline Иван Федяков привел статистику компании, согласно которой в Москве число торговых точек с начала прошлого года к началу 2026 г. снизилось с 87 000 до 82 500. В Санкт-Петербурге в начале 2025 г. было 44 000 магазинов, а к началу этого года осталось 42 200. Похожий тренд развивается по всей стране и затрагивает все торговые точки от продуктовых у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды.
По оценке Infoline, в 2025 г. в продуктовом ритейле была худшая за всю современную историю динамика развития новых магазинов у дома. Число открытий новых точек упало в шесть раз. Это произошло впервые с 2017 г. С января по сентябрь прошлого года крупнейшие продуктовые сети открыли около 5300 магазинов. Это на 30% меньше, чем годом ранее. В 2024 г. сеть «Красное и белое» открыла 4500 алкомаркетов, а в 2025 г. – несколько сотен, при этом были и закрытия. Примерно на 10% сократили сеть «Вкусвилл» и «Светофор». В прошлом году в России также закрылось 12% магазинов одежды.
Федяков назвал среди причин сокращения офлайн-розницы наступление маркетплейсов, рост себестоимости торговли, снижение ее маржинальности и повышение налогов с 1 января 2026 г. По его словам, снижение числа магазинов происходит впервые в современной истории. Даже во время пандемии большинство точек после приостановки продолжили работу. После ухода иностранных компаний с рынка в 2022 г. на их место быстро вставали российские ритейлеры. Тогда это не привело к снижению количества магазинов.
24 марта «Ведомости» со ссылкой на опрос бизнес-объединения «Опора России» писали, что три четверти компаний сектора малого и среднего предпринимательства столкнулись с фискальными изменениями в 2026 г. Их затронули необходимость уплаты НДС, утрата льгот по страховым взносам, введение обязательных взносов за директора с МРОТ, отмена льгот по упрощенной системе налогообложения и значительное увеличении стоимости патентов. Число тех, кто стал плательщиком НДС на упрощенной системе налогообложения, увеличилось с 10% в 2025 г. до 34% в этом году. С 28 до 10% снизилось количество респондентов, применяющих патентную систему налогообложения.