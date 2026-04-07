McDonald's зарегистрировал девять товарных знаков в России
Американская сеть фастфуда McDonald's зарегистрировала девять товарных знаков в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков подала «Макдоналдс корпорейшн» из США в декабре 2024 г. Среди них два наименования McDonald's в разных вариантах оформления, «Макдоналдс», «Макдак», McDAK, Mcdonaldland, «Макврап», изображение Рональда Макдональда и яблочно-пирогового дерева – персонажа рекламной кампании «Макдоналдленд» из начала 1970-х гг. У части товарных знаков блюд стоит фирменная буква «М» перед названием.
Действие товарных знаков в стране истечет в декабре 2034 г.
10 февраля McDonald's зарегистрировал товарный знак названия и логотипа в РФ. Он подавался по классам № 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 и 43 международной классификации товаров и услуг – программное обеспечение, офисные принадлежности, одежда, продукты, кофе, вода, услуги ресторанов.
В мае 2022 г. McDonald's объявил об уходе из России и планах продать свой бизнес российскому покупателю. После того как сеть перешла во владение предпринимателю Александру Говору, компания сделала ребрендинг и сменила название на «Вкусно – и точка».
30 марта 2026 г. основное юрлицо «Вкусно – и точка» ООО «Система ПБО» опубликовало результаты по РСБУ в 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась на 15,1% год к году и составила 14,4 млрд руб. Выручка выросла на 16,7% и достигла 218,6 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 19% до 180,7 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 6,8% до 37,9 млрд руб.