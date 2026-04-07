McDonald's зарегистрировал девять товарных знаков в России

30 марта 2026 г. основное юрлицо «Вкусно – и точка» ООО «Система ПБО» опубликовало результаты по РСБУ в 2025 г. Чистая прибыль компании снизилась на 15,1% год к году и составила 14,4 млрд руб. Выручка выросла на 16,7% и достигла 218,6 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 19% до 180,7 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 6,8% до 37,9 млрд руб.