Главная / Бизнес /

SMM рынок РФ прибавил 35% за год и достиг 65 млрд рублей

Российский SMM рынок увеличился на 35% за год и оценивается в 65 млрд руб. Об этом сообщила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на Российском форуме по управлению интернетом (РИГФ).

По ее словам, сегодня интернетом пользуются уже более 130 млн человек, что составляет порядка 93% населения России. Рынок контента во многом представлен платформами «VK видео» и Rutube. В целом на видео приходится около 78% интернет-трафика в стране, уточнила Матвеева.

19 марта «VK видео» сообщило, что бренды инвестировали 6,5 млрд руб. в рекламу на площадке в 2025 г. Показатель вырос в 1,7 раза относительно 2024 г. Самыми активными рекламодателями платформы стали маркетплейсы и компании, которые занимаются перевозками, безалкогольными напитками, банковскими продуктами и мобильной связью.

17 марта Rutube объявил, что число активных авторов на платформе превысило 1 млн, а блоги на ней регулярно ведут более 1,07 млн пользователей. Ежемесячно они загружают свыше 2,8 млн видео.

