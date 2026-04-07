Цена российской нефти Urals достигла максимума за 13 лет
На фоне энергокризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, цены на российскую нефть марки Urals выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет. По данным Argus Media, 2 апреля в российском порту Приморск стоимость нефти составила $116,05 за барр., пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, цена, не включающая транспортные расходы, почти вдвое выше средней цены в $59 за барр, заложенной в российском бюджете на 2026 г.
В российском черноморском порту Новороссийск, по данным Argus Media, 2 апреля цена на нефть марки Urals достигла $114,45 за барр. Средняя скидка на нефть Urals из западных российских портов по отношению к мировому эталонному показателю Dated Brent сократилась до менее чем $27,75 за барр., самого низкого уровня с середины декабря 2025 г.
По данным Argus Media, к моменту доставки нефти марки Urals в Индию ее цена превышает цену Brent, которая выросла до $6,1 за барр. по сравнению с $3,9 за барр. две недели назад.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 апреля говорил, что дисконт на российскую нефть снижается на фоне изменений на мировом энергетическом рынке. По его словам, текущая ситуация, если оценивать только экономические аспекты, создает дополнительные возможности для экспортно-ориентированных отраслей и дополнительных доходов бюджета.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день сообщал, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. По его словам, РФ ведет переговоры таким образом, «чтобы ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам».
На фоне растущего спроса расширяется и география поставок. Так, 6 апреля сообщалось, что Шри-Ланка планирует начать импорт российской нефти с середины апреля. Как заявил министр транспорта, автомагистралей и городского развития страны Бимал Ратнаяке, стороны уже прорабатывают финансовые механизмы расчетов.
В марте нефтегазовые доходы бюджета выросли на 45% по сравнению с февралем (до 617 млрд руб.). К январю рост составил 56,9% – тогда они были на минимуме с июля 2020 г. (393,2 млрд руб.). При этом они все еще остаются ниже, чем год назад, – на 43%. В целом за январь – март доходы бюджета от нефти и газа упали на 45,4% год к году.