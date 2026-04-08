Глава ФАС: скидки на маркетплейсах необходимо сохранить
Скидки на маркетплейсах необходимо сохранить, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на тарифной конференции надзорного ведомства.
«Это очень важно для потребителей», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).
Спор вокруг скидок на маркетплейсах обострился в ноябре 2025 г. Тогда крупные банки раскритиковали программы лояльности онлайн-платформ, предоставляющих дополнительные скидки при оплате картами дочерних банков. Традиционные игроки считают, что это ведет к перетоку клиентов. Платформы в свою очередь заявляют о риске нарушения конкуренции и предупреждают, что отмена дисконта может ускорить инфляцию.
23 марта сообщалось, что Минпромторг разработал законопроект, запрещающий маркетплейсам вмешиваться в ценообразование товаров и закрепляющий это право только за продавцами. Ведомство предложило вводить изменения поэтапно: сначала площадкам придется согласовывать с продавцами все скидки и акции, а следующая ступень предполагает полное исключение маркетплейсов из ценообразования.
Большинство опрошенных «Минченко консалтинг» экспертов говорят, что возможное законодательное ограничение скидок маркетплейсов не даст результата, поскольку инвестиции в них уже близки к максимуму, а их дальнейшее повышение грозит замедлением роста платформ.