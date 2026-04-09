Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Пашинян допустил продажу Казахстану концессии РФ на армянские железные дороги

Ведомости

Вопрос продажи российского концессионного управления армянскими железными дорогами может быть обсужден с делегацией Казахстана, находящейся в Ереване. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

Политик отметил, что Москва тоже будет участвовать в переговорах. «За спиной России никаких обсуждений быть не может», – подчеркнул он.

В феврале армянский премьер-министр уже заявлял, что предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне.

Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного покупателя пока нет. «Полагаю, что нужно смотреть. К примеру, Казахстан или ОАЭ, Катар или какая-то другая страна», – добавил Пашинян. Тогда он заявил, что существующая концессия, по его мнению, создает для Армении «определенные конкурентные потери».

