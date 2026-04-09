Пашинян допустил продажу Казахстану концессии РФ на армянские железные дороги
Вопрос продажи российского концессионного управления армянскими железными дорогами может быть обсужден с делегацией Казахстана, находящейся в Ереване. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
Политик отметил, что Москва тоже будет участвовать в переговорах. «За спиной России никаких обсуждений быть не может», – подчеркнул он.
В феврале армянский премьер-министр уже заявлял, что предложил российской стороне рассмотреть возможность продажи права на концессионное управление железными дорогами республики дружественной для обеих стран третьей стороне.
Отвечая на вопрос о возможных кандидатах, премьер отметил, что конкретного покупателя пока нет. «Полагаю, что нужно смотреть. К примеру, Казахстан или ОАЭ, Катар или какая-то другая страна», – добавил Пашинян. Тогда он заявил, что существующая концессия, по его мнению, создает для Армении «определенные конкурентные потери».