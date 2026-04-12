Coca-Cola зарегистрировала товарный знак Coke в России
Американская корпорация The Coca-Cola Company зарегистрировала товарный знак Coke в России. Об этом пишет ТАСС.
Заявку на товарный знак подала «Дзе Кока-кола компани» из США 23 апреля 2025 г. Знак регистрируется по классу №32 международной классификации товаров и услуг – фруктовые безалкогольные напитки, содовая вода, прохладительные безалкогольные напитки и эссенции для приготовления напитков. Он зарегистрирован на 10 лет.
В марте 2022 г. Coca-Cola временно прекратила деятельность в России, но напитки под ее брендами продолжают продаваться в российских магазинах. Они поставляются из других стран.
15 января 2026 г. The Coca-Cola Company продлила в России срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки до 11 декабря 2035 г. Впервые заявка на этот знак поступила в декабре 1975 г. и в июле 1976 г. была зарегистрирована. Компания неоднократно продлевала права на него.
5 ноября 2025 г. The Coca-Cola Company зарегистрировала в стране товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Они регистрировались на 10 лет.