Coca-Cola зарегистрировала товарный знак Coke в России

15 января 2026 г. The Coca-Cola Company продлила в России срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки до 11 декабря 2035 г. Впервые заявка на этот знак поступила в декабре 1975 г. и в июле 1976 г. была зарегистрирована. Компания неоднократно продлевала права на него.