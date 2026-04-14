Количество летних бронирований отелей выросло на 24% в I квартале

По данным «Яндекс.Маркета», в марте относительно февраля вдвое увеличились продажи очков, кепок, средств для загара и защиты от солнца. Спрос на панамы и чемоданы за аналогичный период вырос в 1,3 раза, детские костюмы для плавания – в 1,3 раза, шлепанцы – в 1,2 раза. Пользователи обращалась к ИИ-агенту для выбора вещей. В марте по этой теме ему задали более 3000 запросов. Чаще всего люди интересовались летней легкой одеждой и обувью, купальниками, аксессуарами и солнцезащитными средствами.