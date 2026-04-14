Количество летних бронирований отелей выросло на 24% в I квартале
Спрос на летние поездки и товары для отдыха начал активно расти в I квартале 2026 г. За указанный период количество летних бронирований отелей и апартаментов увеличилось на 24%, следует из данных «Яндекс.Путешествий».
В сервисе уточнили, что 83% бронирований пришлось на внутренние направления. Чаще всего россияне выбирают отели и апартаменты в Краснодарском крае (35% от общего числа бронирований), Крыму (12%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12%), Москве и Московской области (6%) и Калининградской области (4%).
Среди зарубежных направлений по числу бронирований отелей лидерами стали Абхазия (21%), Италия (15%), Турция (12%), Франция (12%) и Белоруссия (6%).
По данным «Яндекс.Маркета», в марте относительно февраля вдвое увеличились продажи очков, кепок, средств для загара и защиты от солнца. Спрос на панамы и чемоданы за аналогичный период вырос в 1,3 раза, детские костюмы для плавания – в 1,3 раза, шлепанцы – в 1,2 раза. Пользователи обращалась к ИИ-агенту для выбора вещей. В марте по этой теме ему задали более 3000 запросов. Чаще всего люди интересовались летней легкой одеждой и обувью, купальниками, аксессуарами и солнцезащитными средствами.
6 апреля Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что в 2026 г. курорты Краснодарского края бронируют заметно активнее, чем в прошлом году. Крым показывает чуть более скромную динамику, но все равно входит в число лидеров по приросту среди всех регионов РФ. По данным платформы Travelline, за последние две недели общий объем бронирований по стране увеличился на 18% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Средняя цена размещения выросла на 3% до 8700 руб.