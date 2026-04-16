Бизнес /

В РФ могут ввести пошлины до 30% на импортные шины

Российские производители шин инициировали расследование против дешевого импорта, по итогам которого могут ввести пошлины до 30%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке производителей шин.

С просьбой защитить рынок в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) обратились компании «Кордиант», «Кама» и Ikon Tyres. Речь идет о легковых и легкогрузовых шинах, поставляемых в страны ЕАЭС.

В числе возможных мер – введение квот и пошлин. По данным собеседников издания, один из обсуждаемых вариантов предполагает установление тарифов на уровне около 30%, что должно повысить конкурентоспособность российской продукции.

Рассмотрение заявки на запуск расследования в ЕЭК занимает до 30 дней с возможностью продления.

По данным ЦРПТ, в 2024 г. в Россию ввезли 25,8 млн легковых шин, в 2025 г. – 25,4 млн. Основной поставщик – Китай, на который приходится около 75% импорта, преимущественно в сегменте бюджетной продукции.

10 апреля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям шин, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке.

9 апреля «Известия» писали, что Минпромторг предложил ограничить использование продукции с высоким содержанием вредных веществ. В ведомстве отмечали, что за счет ужесточения требований произойдет постепенное вытеснение продукции, не соответствующей экологическим и техническим нормам ЕАЭС, что должно создать дополнительные конкурентные преимущества для производителей, придерживающихся высоких стандартов безопасности и экологичности.

