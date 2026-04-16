Товарооборот между РФ и Азербайджаном сократился почти в два раза
Россия и Азербайджан сократили товарооборот в 1,9 раза в I квартале 2026 г. в сравнении с результатом того же периода 2025 г., следует из данных Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана. Показатель составил $746,8 млн.
По данным ГТК, торговые операции с Россией заняли 7,94% от всего оборота Азербайджана. Москва заняла четвертую строчку среди партнеров страны, уступив Италии, Турции и Китаю. Экспорт товаров Азербайджана в Россию достиг $223,8 млн, сократившись на 4,7%. Это 3,66% от всего экспорта страны.
Ведомство отметило, что Россия стала крупнейшим импортером ненефтяной продукции Азербайджана. В первые три месяца страна поставила таких товаров на $211,6 млн. При этом показатель уменьшился на 9,1%. Азербайджан, в свою очередь, в отчетном периоде ввез из России товары на $523 млн (снижение в 2,3 раза).
В ноябре 2025 г. российский посол в Баку Михаил Евдокимов рассказал, что страны по итогам года хотели увеличить товарооборот до $5 млрд. По его словам, это могут быть не наибольшие значения показателя для какой-то стороны, но они демонстрируют рост товарооборота между государствами.