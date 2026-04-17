Правительство направит 90 млрд рублей на поддержку аграриев в регионах

По словам Патрушева, плановая посевная площадь в этом году составит 83 млн га. Мониторинг показал, что 97% посевов находятся в нормальном состоянии – это выше средних показателей за последние пять лет. Площадь под яровыми культурами достигнет 56 млн га, в том числе посевы зерновых культур увеличатся почти на 700 000 га, а площади под масличными культурами вырастут на 300 000 га.