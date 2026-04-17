Правительство направит 90 млрд рублей на поддержку аграриев в регионах
В регионы было направлено 90 млрд руб. для проведения сезонных полевых работ. Об этом рассказал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев на совещании в Волгоградской области, посвященном ходу весенних полевых работ.
В рамках стимулирования технической модернизации агропромышленного комплекса финансирование льготного лизинга увеличено до 15 млрд руб.: на поля уже поставлено свыше 3000 единиц техники и оборудования. Дополнительно также предусмотрено 17,5 млрд руб. на льготное краткосрочное кредитование для растениеводства – средства должны доводиться до получателей ритмично, добавил зампред.
По словам Патрушева, плановая посевная площадь в этом году составит 83 млн га. Мониторинг показал, что 97% посевов находятся в нормальном состоянии – это выше средних показателей за последние пять лет. Площадь под яровыми культурами достигнет 56 млн га, в том числе посевы зерновых культур увеличатся почти на 700 000 га, а площади под масличными культурами вырастут на 300 000 га.
Минсельхоз 7 апреля сообщал, что аграрии южных регионов России приступили к яровому севу, также он начался в отдельных субъектах Центрального и Северо‑Западного федеральных округов и на Дальнем Востоке. Темпы проведения посевных работ превышают показатели аналогичного периода 2025 г., рассказали в ведомстве. В настоящее время засеяно 1,8 млн га, что на 76 700 га больше прошлогоднего показателя.
В структуре посевов зерновые и зернобобовые культуры занимают 1,2 млн га. Кроме того, осуществляется сев сахарной свеклы, ярового рапса, грунтовых овощей, а также посадка картофеля. Согласно прогнозам, общая площадь посевов под озимыми и яровыми культурами в текущем году увеличится на 1 млн га и достигнет 83 млн га. Планируется расширение площадей по ряду культур, включая зерновые, гречиху, сою и рапс.