Toyota и Mitsubishi запатентовали в РФ товарные знаки нескольких моделей
Согласно данным базы Роспатента, Toyota зарегистрировала товарные знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ и Century.
В свою очередь, Mitsubishi запатентовала Ralli Art, а также Grandis. Все знаки действуют в течение десяти лет и зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, их запасные части и принадлежности.
В апреле 2022 г. японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors принял решении о приостановке поставок в Россию и производства на автомобильном заводе в Калуге.