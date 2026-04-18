Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Toyota и Mitsubishi запатентовали в РФ товарные знаки нескольких моделей

Ведомости

Японские компании Toyota и Mitsubishi, которые ранее объявили об уходе с российского рынка, зарегистрировали на территории России товарные знаки, содержащие названия своих автомобилей, пишет ТАСС.

Согласно данным базы Роспатента, Toyota зарегистрировала товарные знаки Toyota GR86, Toyota 86, Toyota GT86, Toyota BZ и Century.

В свою очередь, Mitsubishi запатентовала Ralli Art, а также Grandis. Все знаки действуют в течение десяти лет и зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает автомобили, их запасные части и принадлежности.

Toyota официально объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 г. Работа предприятия была приостановлена 4 марта 2022 г. из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей.

В апреле 2022 г. японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors принял решении о приостановке поставок в Россию и производства на автомобильном заводе в Калуге.

