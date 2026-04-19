Cofix может продать российский бизнес за 1,4 млрд рублей
Сеть кофеен Cofix может продать российский бизнес за 1,25–1,4 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников на рынке общепита.
Покупателем может стать фонд «Бумеранг капитал», созданный в 2024 г. экс-руководителем «Сбербанк капитала» Ваганом Гаспаряном.
Сделка может пройти на фоне сложного положения на рынке кофе. По данным «Платформы ОФД», с начала 2026 г. продажи готового кофе в России сократились на 4% год к году, кофе навынос – на 2%. Гендиректор RestCon Елена Перепелица отметила, что цена на кофе растет последние несколько лет и потребители сейчас стараются сокращать расходы.
Cofix был создан в 2013 г. в Израиле бизнесменами Ави Кацем и Бенни Паркашем. Россия является основным регионом присутствия сети с 290 работающими точками. Как отметил основатель One Price Coffee Сергей Румянцев в беседе с изданием, Cofix входит в топ-5 крупнейших сетевых кофеен по числу объектов.
Юридическое лицо Cofix в России – ООО «Урбан кофикс раша» с бенефициарами Cofix Group (41,2%), Coffee Prime (8,8%), основателями девелоперской ADG Group Михаилом и Григорием Печерскими (32,4% и 16,6% соответственно).