Стоимость минимальной продуктовой корзины за два месяца выросла на 2,6%

Цены на плодоовощную продукцию сократились на 0,15% неделя к неделе. Замедлился рост стоимости помидоров (до 0,7%), капусты (до 0,6%), моркови (до 0,3%) и картофеля (0,2%). Также продолжилось снижение стоимости лука (-0,8%) и огурцов (-1,3%). На остальные продукты питания темпы роста цен уменьшились до 0,05% н/н. В частности, замедлился рост цен на подсолнечное масло (0,2%), яйца (0,2%), сахар (0,8%), говядину (0,2%).