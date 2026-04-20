Стоимость минимальной продуктовой корзины за два месяца выросла на 2,6%
Цена на минимальную месячную корзину продуктов для одного человека в России в марте 2026 г. увеличилась на 2,6% относительно января и достигла 7712,4 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз».
Дороже всего продукты оказались на Чукотке (19 784,4 руб.) и в Камчатском крае (13 223,5 руб.), самая дешевая минимальная месячная корзина оказалась в Мордовии (6249 руб) и Пензенской области (6516,6 руб).
Стоимость такой корзины в Москве составляет 9141,2 руб., Санкт-Петербурге – 8923,2 руб. В Московской области она в среднем обойдется в 8260,2 руб., Ленинградской области – 8802,5 руб., Калининградской области – 8999,1 руб. В Татарстане минимальный месячный набор продуктов стоит 6799,5 руб., Омской области – 6630,6 руб., Хабаровском крае – 10 231,1 руб.
В расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
15 апреля «Ведомости» со ссылкой на статистику Минэкономразвития писали, что стоимость товаров в России на неделе с 7 по 13 апреля сохранилась на прежнем уровне. Темпы роста цен в сегменте продовольственных товаров замедлились до 0,03%.
Цены на плодоовощную продукцию сократились на 0,15% неделя к неделе. Замедлился рост стоимости помидоров (до 0,7%), капусты (до 0,6%), моркови (до 0,3%) и картофеля (0,2%). Также продолжилось снижение стоимости лука (-0,8%) и огурцов (-1,3%). На остальные продукты питания темпы роста цен уменьшились до 0,05% н/н. В частности, замедлился рост цен на подсолнечное масло (0,2%), яйца (0,2%), сахар (0,8%), говядину (0,2%).