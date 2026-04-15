Экономика /

Инфляция в России за прошедшую неделю оказалась нулевой

Темпы роста цен на продукты замедлились до «околонулевых» – до 0,03%
Ведомости

Цены на товары в России на неделе с 7 по 13 апреля остались на прежнем уровне. Это следует из статистики Минэкономразвития.

Темпы роста цен в сегменте продовольственных товаров замедлились до «околонулевых» – до 0,03%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,15% неделя к неделе. Замедлился рост цен на помидоры (до 0,7%), капусту (до 0,6%), морковь (до 0,3%), картофель (0,2%). Также продолжилось снижение стоимости лука (-0,8%) и огурцов (-1,3%).

На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,05% н/н. В частности, замедлился рост цен на подсолнечное масло (0,2%), яйца (0,2%), сахар (0,8%), говядину (0,2%).

В сегменте непродовольственных товаров – умеренные темпы роста цен на уровне 0,05%. Ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы – до -0,6%. Также подешевела бытовая химия на 0,1%, замедлился рост цен на медикаменты (до 0,3%), бензин и на дизельное топливо (до 0,09%).

Снизились цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России (-5,4%), на поездку в страны Юго-Восточной Азии (-7,8%). Кроме того, замедлился рост цен на услуги санаториев (до 0,4%) и услуги гостиниц (до 0,7%), на услуги по восстановлению зуба пломбой (до 0,1%) и бытовые услуги (до 0,2%).

Аналитики оценили влияние мартовской инфляции на ставку ЦБ

Экономика / Макроэкономика и бюджет

20 марта совет директоров Центрального банка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 15% – это седьмое подряд снижение ставки. 9 апреля советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявлял, что на апрельском заседании регулятор оценит целесообразность снижения ставки. По его словам, важным фактором станут данные по инфляции за март.

Рост инфляции в марте замедлился до 0,6% в месячном выражении по сравнению с 0,73% в феврале и 1,62% в январе. В годовом выражении инфляция составила 5,86%, с начала года цены выросли на 2,97%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что мартовские данные скорее поддерживают еще одно снижение ставки, чем ее сохранение, но эти цифры не дают ЦБ повода резко ускорять смягчение.

