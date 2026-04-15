Инфляция в России за прошедшую неделю оказалась нулевой

Рост инфляции в марте замедлился до 0,6% в месячном выражении по сравнению с 0,73% в феврале и 1,62% в январе. В годовом выражении инфляция составила 5,86%, с начала года цены выросли на 2,97%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что мартовские данные скорее поддерживают еще одно снижение ставки, чем ее сохранение, но эти цифры не дают ЦБ повода резко ускорять смягчение.