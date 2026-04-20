Джон Тернус вступит в должность главы Apple с 1 сентября
Компания Apple объявила о смене генерального директора. Старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус займет пост главы компании с 1 сентября, сообщает CNBC News со ссылкой на пресс-службу компании.
Действующий глава компании Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров. До этого момента он продолжит руководить Apple и «обеспечит плавную передачу полномочий».
«Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора в течение лета, тесно работая с Тернусом для обеспечения плавного перехода», – говорится в сообщении компании.
Это первая смена руководителя Apple с 2011 г., когда Кук возглавил компанию после Стива Джобса, пишет CNBC.
В заявлении Кук назвал руководство Apple «величайшей привилегией» в своей жизни. За почти 15 лет под его руководством рыночная капитализация Apple выросла примерно в 24 раза и достигла около $4 трлн. В этот период компания расширила продуктовую линейку, в том числе за счет носимых устройств – Apple Watch и AirPods, а также гарнитуры виртуальной реальности Vision Pro.
Тернус работает в Apple более 20 лет и считался основным кандидатом на пост главы компании. Он курировал разработку ключевых устройств, включая iPhone, iPad и Mac.
Аналитики отмечают, что новому гендиректору предстоит столкнуться с рядом вызовов, включая усложнение цепочек поставок на фоне геополитической напряженности, тарифную политику США и рост спроса на компоненты для технологий искусственного интеллекта.