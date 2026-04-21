РФ может предоставить в кредит 85% средств на АЭС в Казахстане

Проект реализуется при участии «Росатома», который в июне 2025 г. выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству АЭС мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Выбранная площадка считается оптимальной благодаря гидрологическим и инфраструктурным условиям, а также наличием инфраструктуры для сбыта энергии.