Бизнес

РФ может предоставить в кредит 85% средств на АЭС в Казахстане

Ведомости

Россия может предоставить Казахстану межгосударственный кредит на покрытие 85% затрат на строительство АЭС «Балхаш». Об этом сообщил глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

По его словам, проблем с финансированием проекта не ожидается. «Проблем с финансированием по нашей станции не будет», – отметил он, уточнив, что оставшиеся 15% софинансирует правительство Казахстана (цитата по ТАСС).

Саткалиев добавил, что стороны готовят два межправительственных соглашения – о строительстве станции и о предоставлении финансирования. По его словам, документы находятся в высокой степени готовности.

Проект реализуется при участии «Росатома», который в июне 2025 г. выиграл тендер и возглавил международный консорциум по строительству АЭС мощностью 2,4 ГВт. В августе 2025 г. начались изыскательские работы на площадке у озера Балхаш в районе поселка Улькен. Выбранная площадка считается оптимальной благодаря гидрологическим и инфраструктурным условиям, а также наличием инфраструктуры для сбыта энергии.

