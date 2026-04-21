Экспорт кондитерских изделий из России вырос на 17% в I квартале
За январь-март 2026 г. Россия поставила на зарубежные рынки кондитерских изделий на около $375 млн. Объем поставок увеличился на 17% относительно такого же периода прошлого года в стоимостном выражении. Об этом сообщил «Агроэкспорт».
Доля поставок мучных кондитерских изделий составила 49%, шоколадных – 38%, сахаристых – 13%.
В топ-5 крупнейших импортеров в деньгах вошли Казахстан (+36% год к году), Белоруссия (+43%), Узбекистан (+21%), Азербайджан (-4%) и Киргизия (+31%).
3 марта «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт» писали, что экспорт российских шоколадных кондитерских изделий за 2025 г. составил 224 000 т в натуральном выражении и $985 млн – в денежном. В рублях этот показатель вырос в годовом выражении на 16%. По данным центра, это самый высокий результат за всю историю рынка. Предыдущий рекорд в $864 млн был установлен в 2021 г. Тогда за рубеж поставили свыше 324 000 т такой продукции.
Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный объяснил рост объема экспорта шоколадных изделий в деньгах в основном увеличением стоимости сырья. В 2024 г. мировые цены на какао-бобы на пике превышали $11 000 за 1 т. Это примерно в три-четыре раза выше, чем было в 2022 г. – начале 2023 г. По словам эксперта, российские производители за счет долгосрочных контрактов и запасов сырья смогли сдерживать рост себестоимости дольше, чем многие иностранные конкуренты. Это дало им преимущество на внешних рынках, прежде всего в странах СНГ.