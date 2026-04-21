Экспорт кондитерских изделий из России вырос на 17% в I квартале

3 марта «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт» писали, что экспорт российских шоколадных кондитерских изделий за 2025 г. составил 224 000 т в натуральном выражении и $985 млн – в денежном. В рублях этот показатель вырос в годовом выражении на 16%. По данным центра, это самый высокий результат за всю историю рынка. Предыдущий рекорд в $864 млн был установлен в 2021 г. Тогда за рубеж поставили свыше 324 000 т такой продукции.