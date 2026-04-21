На Wildberries появился прогноз загруженности ПВЗ
В приложении и на сайте Wildberries появился график с прогнозом загруженности пунктов выдачи заказов по часам и дням недели. Об этом сообщила объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ).
Теперь клиенты могут заранее посмотреть, когда в пункте меньше людей и выбрать более удобное время для визита. Сервис работает на основе внутренней аналитики, анализируя в реальном времени поток покупателей и прогнозируя, когда станет свободнее.
20 ноября 2025 г. РВБ заявила о росте числа предпринимателей – владельцев ПВЗ на 62% относительно такого же периода годом ранее. По ее данным, 67% партнерских пунктов открыли партнеры, которым принадлежит два или более ПВЗ. К концу октября количество пунктов маркетплейса превысило 90 000 в 20 000 населенных пунктах России и стран присутствия площадки.
По итогам прошлого года общий оборот РВБ в России и других странах присутствия по МСФО увеличился на 49% в годовом выражении и превысил 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании достигла 175 млрд руб.