«Газпром» построит два новых энергоблока для ТЭЦ в Москве
В торжественной церемонии участвовали председатель правления компании Алексей Миллер, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. Два новых энергоблока дадут городу дополнительные 500 МВт электрической мощности. Для сооружения энергоблоков будет использовано оборудование, которое выпустили российские машиностроительные предприятия.
Миллер рассказал, что строительство энергоблоков полностью завершится в 2028 г. Первоочередные мощности будут запущены к концу 2027 г.
«Газпром энергохолдинг» предложил правительству Москвы построить два энергоблока на базе ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в июле 2024 г. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщали, что энергоблоки необходимы для покрытия дефицита электро- и теплоэнергии в столице.