«Газпром энергохолдинг» планирует построить два энергоблока в Москве
Собеседники газеты отметили, что проект находится на стадии проектирования. В ГЭС уточнили, что его стоимость будет ясна по итогам проектирования.
Как пояснили источники газеты, энергоблоки нужны для покрытия дефицита электро- и теплоэнергии в столице. В ГЭХ, «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) и в правительстве Москвы не стали оценивать возможный энергодефицит. При этом в конце 2023 г. СО предупреждал о возможном дефиците в 1,5 ГВт в Московском регионе из-за проблем с обслуживанием иностранных турбин, отмечает издание.
17 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Минэнерго хочет построить две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы. Газета утверждала, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии 18 июля. В Минэнерго заявили, что прогнозируемый после 2030 г. энергодефицит в Московском регионе не планируется покрывать таким образом.