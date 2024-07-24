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«Газпром энергохолдинг» планирует построить два энергоблока в Москве

Ведомости

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) предложил правительству Москвы построить два энергоблока на базе ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Информацию также подтвердили в ГЭХ.

Обсуждение с властями Москвы ведет «Мосэнерго» (входит в ГЭХ). Предполагается, что мощность каждого энергоблока будет около 259 МВт. Их планируется построить на паровых турбинах Уральского турбинного завода (входит в «Интер РАО»).

Собеседники газеты отметили, что проект находится на стадии проектирования. В ГЭС уточнили, что его стоимость будет ясна по итогам проектирования.

Как пояснили источники газеты, энергоблоки нужны для покрытия дефицита электро- и теплоэнергии в столице. В ГЭХ, «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) и в правительстве Москвы не стали оценивать возможный энергодефицит. При этом в конце 2023 г. СО предупреждал о возможном дефиците в 1,5 ГВт в Московском регионе из-за проблем с обслуживанием иностранных турбин, отмечает издание.

17 июля «Коммерсантъ» сообщил, что Минэнерго хочет построить две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы. Газета утверждала, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии 18 июля. В Минэнерго заявили, что прогнозируемый после 2030 г. энергодефицит в Московском регионе не планируется покрывать таким образом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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