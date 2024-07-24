«Газпром энергохолдинг» планирует построить два энергоблока в Москве

Как пояснили источники газеты, энергоблоки нужны для покрытия дефицита электро- и теплоэнергии в столице. В ГЭХ, «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) и в правительстве Москвы не стали оценивать возможный энергодефицит. При этом в конце 2023 г. СО предупреждал о возможном дефиците в 1,5 ГВт в Московском регионе из-за проблем с обслуживанием иностранных турбин, отмечает издание.