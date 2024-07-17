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Минэнерго: Москву не планируют связывать ЛЭП с НВАЭС и Курской АЭС

По данным «Коммерсанта», этот вопрос должен был рассматриваться на заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля
Ведомости

Прогнозируемый после 2030 г. энергодефицит в Московском регионе не планируется покрывать за счет строительства линий электропередачи постоянного тока от Нововоронежской и Курской атомных станций. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве заявили, что «не подтверждают работу по данному вопросу».

О том, что Минэнерго хочет предложить построить две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы, писал «Коммерсантъ». Издание утверждало, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля.

11 июня пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что компания «Энерготех» реализует проект строительства завода по производству трансформаторных подстанций и комплектующих в электроэнергетике. Предприятие запустят в Рузском городском округе. Завод «Энерготех» будет рассчитан на производство комплектных трансформаторных подстанций от 16 кВа до 1600 кВа. Также планируется производство блочных трансформаторных подстанций и комплектующих к ним.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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