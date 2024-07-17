Минэнерго: Москву не планируют связывать ЛЭП с НВАЭС и Курской АЭС

О том, что Минэнерго хочет предложить построить две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы, писал «Коммерсантъ». Издание утверждало, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля.