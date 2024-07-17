Минэнерго: Москву не планируют связывать ЛЭП с НВАЭС и Курской АЭС

Минэнерго: Москву не планируют связывать ЛЭП с НВАЭС и Курской АЭСПо данным «Коммерсанта», этот вопрос должен был рассматриваться на заседании правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля
Прогнозируемый после 2030 г. энергодефицит в Московском регионе не планируется покрывать за счет строительства линий электропередачи постоянного тока от Нововоронежской и Курской атомных станций. Об это пишет ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
В ведомстве заявили, что «не подтверждают работу по данному вопросу».
О том, что Минэнерго хочет предложить построить две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы, писал «Коммерсантъ». Издание утверждало, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля.
11 июня пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что компания «Энерготех» реализует проект строительства завода по производству трансформаторных подстанций и комплектующих в электроэнергетике. Предприятие запустят в Рузском городском округе. Завод «Энерготех» будет рассчитан на производство комплектных трансформаторных подстанций от 16 кВа до 1600 кВа. Также планируется производство блочных трансформаторных подстанций и комплектующих к ним.