ЦБ направил предписание «Делимобилю» из-за нарушения закона о манипулировании
Центральный банк направил ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») предписание об устранении нарушений закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
По данным регулятора, компания нарушила требования Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ. Центробанк направил ей предписание об устранении допущенных нарушений и недопущении таких же нарушений в будущем.
Акции «Каршеринг Руссия» на торгах Московской биржи подешевели на 4,1% и достигли 82,15 руб. за бумагу по состоянию на 17:02 мск.
«Делимобиль» – каршеринговый сервис. Чистый убыток компании за 2025 г. по МСФО составил 3,7 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в размере 8 млн руб. годом ранее. Выручка в прошлом году выросла на 11% в годовом выражении и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% до 6,2 млрд руб. при рентабельности 20% (-3 п. п.). Чистый долг вырос на 1% до 29,96 млрд руб. В результате соотношение чистого долга/EBITDA составило 4,8х против 4,6х в 2024 г.