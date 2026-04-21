ЦБ направил предписание «Делимобилю» из-за нарушения закона о манипулировании

«Делимобиль» – каршеринговый сервис. Чистый убыток компании за 2025 г. по МСФО составил 3,7 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в размере 8 млн руб. годом ранее. Выручка в прошлом году выросла на 11% в годовом выражении и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3% до 6,2 млрд руб. при рентабельности 20% (-3 п. п.). Чистый долг вырос на 1% до 29,96 млрд руб. В результате соотношение чистого долга/EBITDA составило 4,8х против 4,6х в 2024 г.