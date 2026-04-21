Бизнес /

ФАС одобрила покупку Шишкаревым доли в УК «Дело»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила приобретение бизнесменом Сергеем Шишкаревым доли в 49% УК «Дело». Об этом сообщил ТАСС представитель Шишкарева.

По его словам, сделка одобрена с рядом предписаний, касающихся ключевых операционных активов группы компаний «Дело». Предписания будут действовать в течение 10 лет с момента совершения сделки по консолидации 100% доли. Они предусматривают размещение на сайте ценовой и сбытовой политик оказания услуг, а также информирование службы об объемах перевалки.

2 апреля Шишкарев рассказал, что он и «Ростех» создадут совместное предприятие (СП) для управления ГК «Дело» после того, как бизнесмен выкупит долю, принадлежащую госкорпорации. Соответствующий меморандум о взаимодействии стороны подписали в этот же день.

Доля «Росатома» в УК «Дело» (49%) оценивается в 74 млрд руб. Шишкарев заявил, что выкупит ее в рамках бридж-кредита, взятого в одном из российских банков на рыночных условиях до конца года. Одним из вариантов рассматривается погашение «Ростехом» этого займа. В новом СП у бизнесмена останется доля в 51%.

