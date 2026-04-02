Шишкарев и «Ростех» создадут СП для управления ГК «Дело»Такая кооперация позволит активнее развивать бизнес в сегменте контейнерных перевозок
Госкорпорация «Ростех» и бизнесмен Сергей Шишкарев создадут совместное предприятие (СП) для управления группой компаний «Дело» после того, как бизнесмен выкупит долю, принадлежащую «Росатому». Об этом Шишкарев рассказал журналистам в кулуарах Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге.
Соответствующий меморандум о взаимодействии между сторонами был подписан 2 апреля. Стратегическое управление новым СП будет осуществляться сторонами совместно, а оперативное – самим Шишкаревым либо его представителем.
Доля «Росатома» в УК «Дело» (49%) оценивается в 74 млрд руб. Ее Шишкарев выкупит в рамках бридж-кредита, взятого в одном из российских банков на рыночных условиях до конца года, рассказал бизнесмен. Одним из вариантов рассматривается погашение «Ростехом» этого займа, уточнил он.
Дату завершения сделки с «Росатомом» Шишкарев объявит 13 апреля. А до 15 мая будет сформирована новая структура управления компанией с «Ростехом». В новом СП у Шишкарева останется доля в 51%, уточнил бизнесмен.
Сотрудничество с «Ростехом» связано с тем, что в его структуру входит производитель железнодорожного подвижного состава «Уралвагонзавод», а также обсуждается выпуск контейнеров на площадке госкорпорации, пояснил предприниматель.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе выступления на форуме прокомментировал сообщения о выходе госкорпорации из капитала ГК «Дело» куплетом из стихотворения Владимира Войновича. «В жизни всему находится место. / Вместе с добром уживается зло. / Если к другому уходит невеста, / То неизвестно, кому повезло», – отметил Лихачев.
Партнерство ГК «Дело» и «Росатома» началось в декабре 2019 г., когда структура госкорпорации «Атомэнергопром» выкупила 30% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «Дело» за 29,9 млрд руб. Стороны планировали объединить усилия для развития международных мультимодальных перевозок, в том числе для развития транспортного коридора по Северному морскому пути. В 2022 г. «Росатом» реализовал опцион и увеличил долю до 49%.
В 2024 г. между сторонами начались разногласия. В результате стороны заключили соглашение с «Трансмашхолдингом» (ТМХ), в рамках которого структура компании («Р-Альянс») выкупила у Шишкарева 1% УК «Дело», создав паритет между бизнесменом и «Росатомом». Это дало право ТМХ назначать генерального директора, и на эту должность был назначен представитель компании Алексей Лебедев, чей трудовой договор был ограничен сроком переговоров. Предполагалось, что ТМХ впоследствии выкупит весь пакет «Росатома» (49%), но сделка сорвалась.
В декабре 2025 г. Шишкарев сообщил об отмене сделки и 25 февраля 2026 г. выкупил у ТМХ 1% уставного капитала в УК «Дело».
Вместе с этим «Росатом» 17 февраля на заседании стратегического совета госкорпорации инициировал процедуру «русской рулетки», предложив цену за 100% бизнеса.
В ГК «Дело» входит семь морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов составляет 3,5 млн TEU и 10,5 млн т зерна в год, наземных терминалов – 3,6 млн TEU в год. Группа управляет парком из 40 000 фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 000 TEU, а также собственным флотом.
Для реализации амбициозных проектов в текущих условиях партнер Шишкарева по ГК «Дело» должен представлять крупный бизнес, связанный с государством, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому бизнесменом был сделан закономерный выбор в пользу «Ростеха», отмечает он.
Сотрудничество должно быть взаимовыгодным, так как у госкорпорации есть активы по производству подвижного состава («Уралвагонзавод». – «Ведомости»), а также финансовые возможности по масштабированию бизнеса ГК «Дело», добавляет эксперт.
В условиях падения рынка контейнерных перевозок «Ростех» получил актив, который в перспективе ближайших двух лет будет стоить существенно дороже текущей стоимости, считает Бурмистров.
Эксперт прогнозирует, что связка Шишкарева и «Ростеха», а также участие «Росатома» в Fesco могут привести к дальнейшей консолидации рынка за счет покупки небольших контейнерных перевозчиков.
Соотношение долей партнеров 51% к 49% позволяет Шишкареву удерживать операционный контроль, избегая тупиков при голосованиях, при этом давая госкорпорации-миноритарию реальный вес в стратегических решениях, отмечает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Он полагает, что в текущем этом случае будет воспроизведена модель совета директоров с зарезервированными правами вето для миноритария по ключевым вопросам. К ним относятся крупные сделки слияния и поглощения, изменение стратегии развития, дивидендная политика, привлечение новых партнеров, перечисляет юрист. Это стандартная защита для госкорпорации с долей владения ниже блокирующей, уточняет он.