RTSI1 165,93+0,11%RGBI120,71+0,37%CNY Бирж.10,962+0,07%IMOEX2 760,66+0,11%RGBITR785,2+0,39%
Объем российского ИТ-экспорта может достичь 118 млрд рублей за 2025 год

Ведомости

Объем ИТ-экспорта из России может увеличиться по итогам 2025 г. до 118 млрд руб. Об этом говорится в исследовании АНО «Цифровая экономика» «Российский ИТ-экспорт: приоритеты, рынки и условия роста» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамовой, показатель увеличится на 15% в сравнении с результатом 2024 г. Она отметила, что такая динамика связана с ростом внешнего спроса на ИТ-продукты и услуги. Кроме того, Госсамова подчеркнула, что задачам развития отрасли отвечает продвижение отечественного программного обеспечения.

АНО «Цифровая экономика» проанализировала приоритетные страны: наибольший потенциал для экспорта имеют прикладные цифровые решения, которые ориентированы на конкретные государственные задачи. Кроме того, наиболее востребованы электронное правительство, государственная и корпоративная безопасность, кибербезопасность, платформенные решения и др.

В конце марта Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) обращалась в правительство с просьбой сохранить возможность связи для абонентов – представителей компаний через мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В АРПП отмечали, что это препятствует взаимодействию с иностранными контрагентами.

