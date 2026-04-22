Объем российского ИТ-экспорта может достичь 118 млрд рублей за 2025 год
Объем ИТ-экспорта из России может увеличиться по итогам 2025 г. до 118 млрд руб. Об этом говорится в исследовании АНО «Цифровая экономика» «Российский ИТ-экспорт: приоритеты, рынки и условия роста» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
По словам генерального директора АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамовой, показатель увеличится на 15% в сравнении с результатом 2024 г. Она отметила, что такая динамика связана с ростом внешнего спроса на ИТ-продукты и услуги. Кроме того, Госсамова подчеркнула, что задачам развития отрасли отвечает продвижение отечественного программного обеспечения.
АНО «Цифровая экономика» проанализировала приоритетные страны: наибольший потенциал для экспорта имеют прикладные цифровые решения, которые ориентированы на конкретные государственные задачи. Кроме того, наиболее востребованы электронное правительство, государственная и корпоративная безопасность, кибербезопасность, платформенные решения и др.
