Самый высокий индекс кибербезопасности показали компании ТЭК

Компании топливно-энергетического комплекса, как и прежде, демонстрируют наиболее высокий уровень кибербезопасности. Самая низкая оценка весной 2026 г. – у компаний из сферы строительства, следует из весеннего отраслевого Индекса кибербезопасности, опубликованного компанией F6.

Индекс охватывает семь ключевых отраслей экономики России: ТЭК, ритейл, ИТ, транспорт и логистику, строительство, промышленность, финансовый сектор. Согласно сведениям аналитиков F6, средняя оценка уровня кибербезопасности у компаний за полгода не изменилась, составив 5,7 (по шкале от 0 до 10, где 10 – минимальный риск). В мае 2025 г. аналогичный показатель равнялся 5,2 балла.

Весной 2026 г. наиболее высокий средний балл достался компаниям ТЭК – 6,1. Вторую строчку с оценкой 6 заняла промышленная сфера. На третьем месте оказались финансовые организации и компании из отрасли транспорта и логистики (по 5,9 балла). За ними следуют сфера ИТ (5,4 балла) и отрасль ритейла, которая покинула последнее место с оценкой 5,1. Строительство замкнуло рейтинг: результат компаний в этой сфере ухудшился за полгода с 5,5 до 4,9 балла. По данным F6, отрасль показала годовой скачок цифровых активов, а ИБ-процессы не успевают за расширением инфраструктуры.

На ИТ-сектор приходится 39,5% от общего количества выявленных критических проблем. Финансовые организации вышли на второе место с 18,6%, а компании из сферы транспорта и логистики заняли третью позицию (14,8% от общего числа значимых проблем).

Оценка защищенности внешнего периметра компаний основана на данных F6 Attack Surface Management. Это система, анализирующая публичные цифровые активы организаций и уровень их управления. Сравнение проведено в апреле 2026 г. на основе данных по сравнению со срезами данных весной и осенью 2025 г.

