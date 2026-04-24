В РФ купили конфискованную у Коломойского «Южгазэнержи»

Бизнесмен Денис Избрехт стал победителем повторных торгов по продаже 100% долей «Южгазэнержи». Об этом сообщается на портале «ГИС торги».

Газодобывающая компания продана за 1,98 млрд руб. Начальная цена продажи была установлена в размере 3,97 млрд руб.

В феврале 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за реабилитацию нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности, совершенные из корыстных побуждений (ст. 280.4), фейки про армию (ст. 207.3 УК) и др.

В марте того же года Кошехабльский суд Адыгеи по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В федеральную собственность взыскали 100% долей в уставных капиталах «Кейтеринг – Юг» и «Южгазэнерджи» стоимостью более 5,1 млрд руб. Кроме того, были изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы общей площадью 5500 кв. м, 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 5573 га во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд руб.

1 ноября 2025 г. Росимущество объявило о продаже «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг – Юг».

