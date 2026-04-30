Цена на Brent превысила $124 за баррель

Ведомости

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 5,45% и достигла $124,46 по состоянию на 09:10 мск.

29 апреля цена на Brent поднялась выше $120 за баррель впервые с 17 июня 2022 г. В ходе торгов она достигала максимума в $120,27.

Днем ранее государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Такое решение было основано на национальных интересах и анализе нынешних и перспективных производственных мощностей.

По данным источников Reuters, семь стран ОПЕК+ намерены согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода ОАЭ из соглашения. Собеседники агентства уточнили, что речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки. Это сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.

Решение обсуждается на фоне резкого падения экспорта из-за войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, что ограничило поставки ключевых производителей. Согласно отчету ОПЕК, добыча стран ОПЕК+ в марте составила 35,06 млн барр. в сутки, сократившись на 7,7 млн барр. относительно февраля.

