Цена на Brent превысила $124 за баррель

По данным источников Reuters, семь стран ОПЕК+ намерены согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода ОАЭ из соглашения. Собеседники агентства уточнили, что речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки. Это сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.