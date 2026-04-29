Цена на нефть Brent превысила $120 за баррель впервые с июня 2022 года
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $120 за барр. впервые с 17 июня 2022 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на межконтинентальной бирже ICE по состоянию на 22:45 мск.
Котировки июньских фьючерсов поднимались до $120,22 за барр., прибавляя около 8% к уровню предыдущего закрытия. В ходе торгов цена достигала максимума в $120,27.
По данным торгов, за день нефть подорожала почти на $9 за барр.
Днем 29 апреля стоимость июньских фьючерсов на Brent впервые с 30 марта превысила отметку в $115 за барр. По состоянию на 10:36 мск котировки Brent с поставкой в июне достигали уровня в $113,3 за барр.