Цена нефти Brent превысила $115 впервые с конца марта
Cтоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE впервые с 30 марта превысила отметку в $115 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:36 мск котировки Brent с поставкой в июне достигли уровня $113,3 за баррель.
28 апреля цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 г. на лондонской бирже ICE поднялась выше $112 за баррель впервые с 30 марта. По состоянию на 15:15 мск фьючерсы на Brent подорожали на 3,79% и достигли $112,02 за баррель.
В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану Ирана о прекращении конфликта. По словам американских официальных лиц, Тегеран представил региональным посредникам новую инициативу о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие Вашингтоном морской блокады иранских портов и перенос ядерных переговоров.