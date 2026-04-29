Цена нефти Brent превысила $115 впервые с конца марта

В тот же день The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану Ирана о прекращении конфликта. По словам американских официальных лиц, Тегеран представил региональным посредникам новую инициативу о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие Вашингтоном морской блокады иранских портов и перенос ядерных переговоров.