KOGK298,2+0,13%CNY Бирж.10,983+0,4%IMOEX2 702,4-1,1%RTSI1 139,73-0,95%RGBI119,31-0,13%RGBITR777,76-0,09%
Инвестиции

Стоимость Brent превысила $112

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 г. на лондонской бирже ICE поднялась выше $112 за баррель впервые с 30 марта.

По состоянию на 15:15 мск фьючерсы на Brent подорожали на 3,79% и достигли $112,02 за баррель.

28 апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану Ирана о прекращении конфликта.

По словам американских официальных лиц, Тегеран представил региональным посредникам новую инициативу о прекращении нападений на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие Вашингтоном морской блокады иранских портов и перенос ядерных переговоров.

Согласно обзору аналитиков консалтинговой компании Б1, полная блокада Ормузского пролива более чем на пять недель приведет к росту цены на нефть Brent до $150/барр. и выше. По мнению авторов, сохранение нынешней ситуации – ограниченного трафика и регулярных атак на суда – в течение нескольких месяцев приведет к снижению добычи нефти в странах Персидского залива на 10 млн барр. в сутки к уровню февраля 2026 г. и сохранению стоимости нефти на уровне выше $100/барр.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь