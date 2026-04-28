Стоимость Brent превысила $112

Согласно обзору аналитиков консалтинговой компании Б1, полная блокада Ормузского пролива более чем на пять недель приведет к росту цены на нефть Brent до $150/барр. и выше. По мнению авторов, сохранение нынешней ситуации – ограниченного трафика и регулярных атак на суда – в течение нескольких месяцев приведет к снижению добычи нефти в странах Персидского залива на 10 млн барр. в сутки к уровню февраля 2026 г. и сохранению стоимости нефти на уровне выше $100/барр.