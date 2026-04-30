Reuters: семь стран ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти после выхода ОАЭ

Семь стран ОПЕК+ планируют согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из соглашения. Об этом сообщили Reuters три источника, знакомых с обсуждениями.

По их словам, речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки. Источники отметили, что это сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.

Решение обсуждается на фоне резкого сокращения экспорта из-за войны США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, что ограничило поставки ключевых производителей, отмечает Reuters. Согласно отчету ОПЕК, добыча стран ОПЕК+ в марте составила 35,06 млн барр. в сутки, снизившись на 7,7 млн барр. по сравнению с февралем. Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Саудовской Аравии.

Песков выразил надежду на продолжение работы ОПЕК+ после выхода ОАЭ

Во встрече примут участие Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. После выхода ОАЭ в составе ОПЕК+ останется 21 страна, но именно эта группа государств в последние годы принимает ключевые решения по уровню добычи, заключает издание.

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM проинформировало, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Власти Эмиратов пояснили, что решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Страна вместе с тем будет стремиться к повышению гибкости нефтяной политики. 

