Reuters: семь стран ОПЕК+ хотят увеличить добычу нефти после выхода ОАЭ

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM проинформировало, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Власти Эмиратов пояснили, что решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Страна вместе с тем будет стремиться к повышению гибкости нефтяной политики.