Песков выразил надежду на продолжение работы ОПЕК+ после выхода ОАЭ
Россия хотела бы надеяться на продолжение работы расширенного формата сотрудничества Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) после выхода из объединения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит», – сказал представитель Кремля.
По его словам, речь идет о формате, позволяющем значительно минимизировать колебания на энергетических рынках и стабилизировать их.
28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM проинформировало, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Власти Эмиратов пояснили, что решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Страна вместе с тем будет стремиться к повышению гибкости нефтяной политики. По словам Пескова, Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ и рассчитывает на продолжение двустороннего сотрудничества. В России при этом не рассматривают вопрос выхода из ОПЕК+.
ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 г. Кроме России, в состав организации включены Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.