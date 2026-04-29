Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,937-0,39%VEON-RX66,9-1,47%ARSA7,93-0,5%IMOEX2 677,43-0,71%RTSI1 129,2-0,71%RGBI119,46+0,13%RGBITR778,97+0,16%
Главная / Политика /

Песков выразил надежду на продолжение работы ОПЕК+ после выхода ОАЭ

Россия хотела бы надеяться на продолжение работы расширенного формата сотрудничества Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) после выхода из объединения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит», – сказал представитель Кремля.

По его словам, речь идет о формате, позволяющем значительно минимизировать колебания на энергетических рынках и стабилизировать их.

Песков: Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+

Политика / Международные отношения

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM проинформировало, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Власти Эмиратов пояснили, что решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Страна вместе с тем будет стремиться к повышению гибкости нефтяной политики. По словам Пескова, Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ и рассчитывает на продолжение двустороннего сотрудничества. В России при этом не рассматривают вопрос выхода из ОПЕК+.

ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 г. Кроме России, в состав организации включены Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её