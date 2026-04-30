В бизнес-залах 29 аэропортов внедрили проход по биометрии
Национальная система платежных карт (НСПК), Центр биометрических технологий (ЦБТ) и MILE·ON·AIR внедрили систему прохода по биометрии в бизнес-залах аэропортов России. Технология НСПК работает в более чем 60 залах по всей стране. На них приходится более 95% посещений бизнес-залов, сообщили «Ведомостям» в НСПК.
«Этот проект – важная составляющая работы НСПК по масштабированию равнодоступной и защищенной платформы биометрических сервисов, подключиться к которой могут все участники финансового рынка. В зоне наших приоритетов – биоэквайринг (система бесконтактной оплаты), а также подтверждение возраста и социального статуса при покупках», – сказал генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.
Проход по биометрии доступен в 29 аэропортах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владивостоке, Хабаровске, Калининграде, Красноярске, Казани и других городах.
Для прохода новым способом пассажирам нужно предъявить посадочный талон и посмотреть в камеру терминала. Система подтвердит право доступа в бизнес-зал. Зарегистрировать биометрические данные необходимо заранее через портал «Госуслуги», в отделении банка или с помощью выездного сотрудника. Биометрию можно подключить через личный кабинет программы лояльности «Привет!» на портале vamprivet.ru.
В 2025 г. прошло тестирование сервиса посадки по биометрии. Первым аэропортом, где проходил эксперимент, стал аэропорт «Пулково». 1 октября 2025 г. «Аэрофлот» и Минцифры заключили договор о внедрении биометрических технологий. С 3 октября пассажиры смогли проходить в бизнес-зал по биометрической системе и оплачивать покупки с помощью биометрии.